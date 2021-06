Kriminalität : Trickbetrüger bringen Senioren um viel Geld und Erbschmuck

Trickbetrüger werden immer gewiefter. Wie zwei neue Fälle zeigen, spielen die Banden den Opfern sogar kleine Hörspiele am Telefon vor, um sie zu schockieren und an Geld und Schmuck zu gelangen.

Neubrandenburg | Unbekannte haben an der Mecklenburgischen Seenplatte zwei Seniorinnen um Bargeld und Schmuck im Wert von mehr als 55.000 Euro gebracht. Wie eine Polizeisprecherin am Mittwoch erklärte, ereigneten sich die Betrugsfälle am Dienstag in Woldegk und in der Nacht zu Montag in Neubrandenburg. „Es gibt eine ganze Welle solcher Anrufe, hier müssen mehrere Band...

