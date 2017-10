Kriminalität : Trickbetrüger erbeuten in Region Rostock wieder Geld

Trotz aller Warnungen sind in Mecklenburg-Vorpommern erneut ältere Menschen auf Trickbetrüger hereingefallen. Eine 82-Jährige aus Rostock und eine 56 Jahre alte Frau aus einem Dorf bei Teterow hätten durch unterschiedliche Maschen mehrere Tausend Euro eingebüßt, sagte ein Polizeisprecher am Donnerstag in Rostock. Im Nordosten wurden in den vergangenen Wochen fast täglich Trickbetrugsversuche bekannt.