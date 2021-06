Brände : Trockenheit lässt Brandgefahr steigen: Züge gestoppt

Zunehmende Trockenheit lässt die Waldbrandgefahr im Nordosten steigen und sorgt auch bei der Deutschen Bahn für Verspätungen.

Ludwigslust | Wie ein Sprecher der Bundespolizei am Montag erklärte, mussten am Sonntagnachmittag in der Region Ludwigslust zwei Schnellzüge auf der Strecke Hamburg-Berlin gestoppt werden, weil es Böschungsbrände gab. Feuerwehren konnten die Feuer schnell löschen. Trotzdem kam es zu fast vier Stunden Verspätungen bei insgesamt 14 Zügen. Als Brandursache werde Funke...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 7,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.