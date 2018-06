Umwelt : Trockenheit und Hitze machen Tieren und Pflanzen zu schaffen

von dpa

09. Juni 2018, 10:03 Uhr

Wegen der Hitze und Trockenheit kommen Gärtner in Mecklenburg-Vorpommern kräftig ins Schwitzen. «Zur Zeit ist der Mehraufwand in jedem landschaftsgärtnerischen Betrieb immens», sagte die Geschäftsführerin des Fachverbands Garten-, Landschafts- und Sportplatzbau Mecklenburg-Vorpommern, Meike Stelter. Auch städtische Grünanlagen müssen teilweise deutlich intensiver gepflegt werden. In Schwerin werde etwa ein Drittel mehr Wasser für bestimmte Areale benötigt als üblich, sagte eine Stadtsprecherin. Auch sei inzwischen ein Fischsterben möglich, sagte der Landesgewässerwart und Fischwirtschaftsmeister des Landesanglerverbands, Marko Röse.