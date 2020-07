Freizeit : Trotz Corona-Lage: Kreis genehmigt Müritzschwimmen in Waren

Ungeachtet der Corona-Einschränkungen darf das Müritzschwimmen - eine der Traditionsveranstaltungen an der Mecklenburgischen Seenplatte - im August stattfinden. Das erklärte am Montag Heiko Kärger (CDU) als Landrat des Kreises in Neubrandenburg. Das Gesundheitsamt habe das den Auflagen angepasste Konzept für das 51. Schwimmen in Waren an der Müritz am 1. August genehmigt. «Viele Sportler haben sich lange darauf vorbereitet», sagte Kärger. Die Veranstaltung bringe auch wieder mehr Abwechslung in der Sommersaison an die Seenplatte.

von dpa

06. Juli 2020, 12:57 Uhr