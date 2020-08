Freizeit : Trotz Corona: Rund 400 Starter bei Müritzschwimmen in Waren

Trotz der Corona-Pandemie soll am heutigen Samstag in Waren an der Müritz das 51. Müritzschwimmen gestartet werden. Das Gesundheitsamt des Landkreises Mecklenburgische Seenplatte hatte die Traditionsveranstaltung nach Vorlage eines Hygienekonzeptes unter strengen Auflagen genehmigt. So werden deutlich weniger Schwimmer als sonst an den Rennen teilnehmen und es soll nur einen Gesamtsieger und keine speziellen Wertungen in den Altersklassen geben.

von dpa

01. August 2020, 02:23 Uhr