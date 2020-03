Krankheiten : Trotz Coronavirus: IHK Rostock plant Jahresempfang mit Gauck

Trotz des neuartigen Coronavirus ist für kommenden Dienstag in der Rostocker Stadthalle der Jahresempfang der IHK zu Rostock geplant. Es würden umfassende Sicherheitsmaßnahmen ergriffen, sagte eine IHK-Sprecherin am Freitag. «Gesundheit kommt vor Knigge», betonte sie. Deshalb sollten die mehr als 700 erwarteten Gäste bei der Begrüßung sich lieber nicht die Hand schütteln oder sich gar umarmen. Die Gäste werden beim Betreten der Stadthalle zielgerichtet an einem Desinfektionsspender vorbeigeführt. Zudem werde komplett nachvollziehbar sein, welche Gäste beim Empfang dabei sein werden.

von dpa

06. März 2020, 15:52 Uhr

Der Empfang steht unter dem Motto «MV ist Wow». IHK-Präsident Klaus-Jürgen Strupp hat unter anderem Ministerpräsidentin Manuela Schwesig (SPD), den Präsidenten von Aida Cruises, Felix Eichhorn und Alt-Bundespräsident Joachim Gauck eingeladen.