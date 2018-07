Wetter : Trotz Dürre ausreichend Wasser für Bootstouristen

Der Wassertourismus auf Seen und Flüssen in Mecklenburg-Vorpommern leidet bislang nicht unter der andauernden Trockenheit. «Wir haben eine Situation, die noch nicht dramatisch ist», sagte der stellvertretende Leiter des Wasserstraßenamtes Eberswalde (Brandenburg), Sebastian Dosch, am Dienstag. Seine Behörde ist für die Havelwasserstraße im Osten des Landes und die Seenkette bis zur Müritz zuständig.

von dpa

24. Juli 2018, 12:47 Uhr

Für die westlich gelegene Müritz-Elde- und die Störwasserstraße gilt nach Angaben des Wasserstraßenamtes Lauenburg (Schleswig-Holstein) das Gleiche. Sinkende Wasserstände seien schon erkennbar, hieß es. Auf die Sport- und Fahrgastschifffahrt gebe es aber noch keine Auswirkungen. Die Berufsschifffahrt spielt nur auf der Elbe eine Rolle. Zwischen Dömitz (Mecklenburg) und Lauenburg würden Lastschiffe bei einer Fahrrinnentiefe von 75 bis 80 Zentimetern nicht fahren.