Ausbildung : Trotz «Last Minute»-Aktion noch viele Ausbildungsplätze frei

Bis Ende April sind im Nordosten rund 6200 Lehrstellen unbesetzt geblieben. «Besonders benötigt werden Auszubildende vor allem im Hotel- und Gastronomiebereich und auch im Einzelhandel, Lagerbereich und bei den Mechanikerberufen», sagte Wirtschaftsminister Harry Glawe (CDU) am Dienstag. Etwa 4000 Bewerber haben demnach bislang keinen Ausbildungsplatz gefunden.

von dpa

07. Mai 2019, 11:22 Uhr

In einer «Last Minute»-Aktion der Industrie- und Handelskammern sowie des Ministeriums wurden im April offene Lehrstellen in einem Internetportal eingetragen. 310 Ausbildungsplätze von 160 Firmen wurden den Angaben zufolge angeboten, 230 Bewerbungen seien über das zugehörige Internetportal versandt worden. Junge Menschen auf Lehrstellensuche konnten in dem Portal Firmen durchblättern, die die Stellen anboten. Für die Seite war den Angaben zufolge auch in sozialen Medien geworben worden.