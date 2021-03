Getränke : Trotz Pandemie: Glashäger Mineralbrunnen steigert Absatz

Die Gastronomie ist für Getränkehersteller ein wichtiges Standbein. Durch corona-bedingte Schließungen bricht dieses Geschäft auch für das Unternehmen aus Bad Doberan ein. Die Ausfälle kann es an anderer Stelle aber kompensieren.

Bad Doberan | Der Getränkehersteller Glashäger Mineralbrunnen hat trotz der corona-bedingten Verluste in der Gastronomie im vergangenen Jahr den Absatz gesteigert. Mit 52,2 Millionen Litern wurden 1,7 Prozent mehr verkauft als noch 2019, wie Marketingchef Axel Schümann am Mittwoch in Bad Doberan sagte. Die Verluste in der Gastronomie seien durch die Mehrverkäufe im...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 6,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.