Bevölkerung : Trotz vieler Zuzüge nach MV: Bevölkerungsrückgang hält an

Mecklenburg-Vorpommern bleibt für Menschen aus anderen Bundesländern als Wohnort weiterhin attraktiv. Erneut gibt es mehr Zuzüge als Fortzüge. Doch den Bevölkerungsrückgang kann das nicht stoppen.

von dpa

31. Dezember 2019, 10:02 Uhr

Die anhaltende Zuwanderung nach Mecklenburg-Vorpommern kann den Mangel an Geburten im Land nicht ausgleichen, so dass die Bevölkerung im Nordosten weiter schrumpft. Wie aus den bislang vorliegenden Daten für 2019 hervorgeht, ist erneut mit einem leichten Rückgang der Einwohnerzahl zu rechnen. Das Statistische Amt in Schwerin prognostiziert demnach ein Minus von etwa 500 Personen. 2017 hatte es letztmals ein geringes Plus von 500 Einwohnern gegeben. 2018 ging die Zahl wieder um gut 1400 auf dann noch knapp 1,61 Millionen zurück.

Die Entwicklung basiert vor allem darauf, dass seit knapp 30 Jahren deutlich mehr Menschen pro Jahr sterben als geboren werden. Gab es davor noch einen Geburtenüberschuss, liegt seit 1991 die Zahl der Todesfälle im Land höher und die Differenz wächst noch. Laut Statistik kamen 1990 in Mecklenburg-Vorpommern 23 500 Kinder zur Welt, im gleichen Jahr starben knapp 22 500. Im Jahr 1991 schon standen rund 21 500 Todesfällen nur noch 13 600 Geburten gegenüber.

Für 2019 wird erstmals seit Jahren wieder mit weniger als 13 000 Geburten gerechnet. In den Vorjahren hatte die Zahl immer leicht darüber gelegen. Die Zahl der Todesfälle dürfte ähnlich wie im Vorjahr bei etwa 22 000 liegen. Das ergäbe im Saldo etwa 9000 Einwohner weniger.

Da aber die Zuwanderung nach Mecklenburg-Vorpommern anhält, wird das Minus gedämpft. Laut Statistik zogen in den ersten neun Monaten dieses Jahres 77 300 Menschen ins Land, während knapp 71 000 abwanderten. Das bedeutete bis Ende September einen Wanderungsgewinn von fast 6400 Menschen, der erfahrungsgemäß bis zum Jahresende noch anwächst.

Die Statistiker ermittelten, dass Mecklenburg-Vorpommern vor allem von Wanderungen Deutscher zwischen den Bundesländern profitiert und bis September dadurch im Saldo ein Plus von 4100 verzeichnete. Bei 2300 Neubürgern handelte es sich um Ausländer. Den größten Zuwachs hatte es 2015 mit einem Plus von 20 000 gegeben. Dies war Folge des Zustroms von Flüchtlingen aus Bürgerkriegsländern wie Syrien. Im Vorjahr stammte die Mehrzahl der zugezogenen Ausländer aus europäischen Staaten, vor allem aus Polen.

Seit 1990 hat Mecklenburg-Vorpommern nach Berechnungen des Statistischen Amtes 140 000 Personen durch insgesamt mehr Fort- als Zuzüge verloren. Schon seit 2013 verzeichnen die Statistiker aber ununterbrochen Wanderungsgewinne für MV.

Die Landesregierung geht bei ihren Planungen von einer weiterhin leicht schrumpfenden Bevölkerung in Mecklenburg-Vorpommern aus. Den neuen Berechnungen zufolge wird die Einwohnerzahl von derzeit 1,61 Millionen bis 2030 voraussichtlich auf 1,58 Millionen sinken und bis 2040 auf dann noch 1,53 Millionen. In der Prognose von 2012 war bereits für 2030 ein Rückgang auf unter 1,5 Millionen vorhergesagt worden.