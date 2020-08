Agrar : Trotz Wetterkapriolen: Ernte nah am Durchschnitt erwartet

Trotz später Nachtfröste und regionaler Trockenheit erwarten die Bauern in Mecklenburg-Vorpommern bei vielen Kulturen eine Ernte je Hektar nahe am Durchschnitt der letzten sechs Jahre. Beim Winterraps werde nach der jetzt vorliegenden Ernte-Einschätzung sogar mit einem überdurchschnittlichen Ertrag gerechnet, teilte das Statistische Landesamt am Montag in Schwerin mit. Erwartet würden 37,8 Dezitonnen pro Hektar, während der Sechs-Jahres-Durchschnitt bei 34,7 Dezitonnen liege. Die Anbaufläche beläuft sich in diesem Jahr auf 178 000 Hektar, ein Rückgang um fast 40 000 Hektar zum Durchschnitt der letzten Jahre. Grund seien strengere Pflanzenschutzbestimmungen.

von dpa

24. August 2020, 14:46 Uhr