Fußball : Trotz WM-Aus: Public-Viewing am Heringsdorfer Strand

von dpa

28. Juni 2018, 10:50 Uhr

Nach dem Aus der deutschen Mannschaft bei der Fußball-WM wird die Großleinwand am Heringsdorfer Strand (Insel Usedom) nicht abgebaut. Die Veranstalter halten an dem ursprünglichen Fahrplan fest, alle Begegnungen im Public Viewing zu zeigen. «Wir wollten die Weltmeisterschaft zeigen und nicht nur die Deutschland-Spiele», sagte Kurdirektor Thomas Heilmann am Donnerstag. Am Mittwoch erlebten rund 3000 Besucher das enttäuschende WM-Aus. Dennoch seien auch zu den Spielen der Favoriten wie Portugal rund 500 bis 600 Zuschauer gekommen. Zudem rechne man damit, dass sich die Begeisterung der Fans auf andere Mannschaften überträgt.