Umwelt : Truppenübungsplatz soll touristischer Anziehungspunkt werden

von dpa

29. März 2019, 14:44 Uhr

Der ehemalige Truppenübungsplatz Lübtheen (Landkreis Ludwigslust-Parchim) mit seiner eiszeitlichen Binnendüne, seltenen Tier- und Pflanzenarten sowie einem wildlebenden Wolfsrudel soll zu einem touristischen Anziehungspunkt entwickelt werden. In der Nähe der Düne werde die Kernzone des Unesco-Biosphärenreservats Schaalsee ausgewiesen, zu dem der 2013 von der Bundeswehr aufgegebene, 6200 Hektar große Truppenübungsplatz bereits gehört. Das sagte Umwelt- und Agrarminister Till Backhaus (SPD) am Freitag in der nahe gelegenen Ortschaft Kaliß. Das Areal soll durch Wander- und Radwege erschlossen werden. Geplant sei der Anschluss an den Elbe-Radweg, der in elf Kilometer Entfernung verlaufe, und an den Mecklenburgischen Seen-Radweg. Allerdings ist der Truppenübungsplatz munitionsverseucht. An einem Konzept zur Räumung wichtiger Areale werde gearbeitet.