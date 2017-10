Museen : Tübke beendet vor 30 Jahren Panorama-Gemälde

vergrößern 1 von 1 Foto: Martin Schutt 1 von 1

von dpa

erstellt am 16.Okt.2017 | 11:32 Uhr

Für Museumsdirektor Gerd Lindner ist das universelle und zeitlose Werk im Stil alter Meister ein «kultureller Leuchtturm» von großer Strahlkraft, national und international. «Es gibt weltweit nichts Vergleichbares», sagte er zum Jubiläum am Montag. Als «kultureller Gedächtnisort» sei er zudem identitätsstiftend. 2011 wurde dem Museum das europäische Kultursiegel zuerkannt.

1976 hatte die DDR-Regierung das Monumentalwerk zum 500. Geburtstag des Theologen und Reformators Thomas Müntzer (1489-1525) in Auftrag gegeben. Sie sah in seinem Wirken und in den Erhebungen der Aufständischen im Deutschen Bauernkrieg 1525 eine direkte Linie zur DDR. Deshalb wollte sie ein propagandistisches Schlachtenpanorama, Tübke schuf dagegen ein geschichtsträchtiges Werk, das von Sündenfall, Weltuntergang und ewiger Erneuerung erzählt.

Panorama Museum

Informationen zu Müntzer und dem Deutschen Bauernkrieg