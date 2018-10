Verwaltung : Tunesische Delegation informiert sich über Verwaltung

Sieben Stadträte und Bürgermeister aus Tunesien informieren sich in dieser Woche in Rostock über die Funktionsweise einer kommunalen Verwaltung. In dem nordafrikanischen Land entwickele sich seit dem Arabischen Frühling langsam aber stetig ein demokratisches System, das als Stütze eine effektive Verwaltung benötige, erklärte der Rostocker Bundestagsabgeordnete Peter Stein (CDU). Auf dem Programm der Delegation stehen unter anderem Besuche bei Rostocks Nachbargemeinde Amt Warnow-West, der Kommunalen Objektbewirtschaftung von Rostock und einem Stadtteilbegegnungszentrum.

von dpa

15. Oktober 2018, 12:07 Uhr

In Tunesien gibt es Stein zufolge seit den Kommunalwahlen im Mai erstmals Gemeindevertretungen und -verwaltungen, weshalb sich viele Verantwortliche weiterbilden müssten. «Tunesien ist Vorreiter der Demokratie-Entwicklung im afrikanischen Raum und weit besser als oft medial dargestellt», erklärte der Abgeordnete, der im Ausschuss für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung Berichterstatter für Nordafrika ist. Nach eigenen Angaben initiierte er auch die Städtepartnerschaft zwischen Rostock und der nordtunesischen Küstenstadt Bizerte.