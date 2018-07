Migration : Über 100 Menschen gedenken ertrunkener Flüchtlinge

Mit einer Kunstaktion haben in Rostock-Warnemünde über 100 Personen an ertrunkene Flüchtlinge im Mittelmeer erinnert und sichere Fluchtwege nach Europa gefordert. «Wir gedenken zehntausender Toten im Mittelmeer. Wir gedenken all jener, die auf dem Weg nach Europa starben: In Gefängnissen, an den Grenzen, in Lagern», hieß es am Freitag zu der nicht angemeldeten Aktion.

von dpa

20. Juli 2018, 17:32 Uhr

Die Personen versammelten sich um 17 Uhr auf der historischen Bahnhofsbrücke am Alten Strom und blockierten sie kurzzeitig, viele hatten orange Kleidung angezogen. Wenige Minuten später löste sich die Gruppe auf. «Wir haben die Aktion bewusst auf den Geburtstag von Stephan Jantzen gelegt», sagte eine Organisatorin der Aktion. Jantzen war am 20. Juli 1827 in Warnemünde geboren worden und gilt als legendärer Seenotretter.