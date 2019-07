Steuern : Über 13 000 Rentner nutzen vereinfachte Steuererklärung

Mehr als 13 000 Rentner in Mecklenburg-Vorpommern nutzen laut Finanzministerium die Möglichkeit zur vereinfachten Steuererklärung. Seit diesem Jahr können dabei auch Spenden, haushaltsnahe Dienstleistungen und außergewöhnliche Belastungen, wie hohe Arztrechnungen, dem Finanzamt zur Berechnung der Steuer gemeldet werden, wie das Ministerium am Donnerstag in Schwerin mitteilte. Die meisten anderen wesentlichen Daten seien den Finanzämtern bekannt, etwa die Höhe der Rente und die Beiträge zur Krankenkasse.

von dpa

18. Juli 2019, 13:31 Uhr

Die vereinfachte Steuererklärung für Rentner war vor zwei Jahren als Modellprojekt im Nordosten gestartet worden. Von zunächst 722 Teilnehmern im Jahr 2017 stieg die Zahl im vergangenen Jahr auf 7995, wie es hieß. Im ersten Halbjahr dieses Jahres seien es schon 13 525 Rentner gewesen, die das vereinfachte Verfahren nutzten.

«Wir können den Rentnerinnen und Rentnern die Steuererklärung zwar nicht ersparen, aber wir können bürokratische Hürden senken», sagte Finanzminister Reinhard Meyer (SPD). Er sei stolz, dass Mecklenburg-Vorpommern mit dem Projekt beispielgebend für andere sei: Seit Mai 2019 werde der Service auch in Bremen, Brandenburg und Sachsen angeboten.