Gesundheit : Über 2000 Impfungen für Lehrer und Erzieher in dieser Woche

Beim Impfen der Erzieher und Lehrer legen sich die Landkreise mächtig ins Zeug. Sondertermine sollen helfen, aus den Schulen und Kitas in der Covid-Pandemie rasch sicherere Orten zu machen. Die Verantwortlichen berichten von einer großen Impfbereitschaft.

Schwerin | Nach den ersten 450 Impfungen für Kita-Erzieher und Lehrer in der vergangenen Woche wollen die Landkreise und kreisfreien Städte in Mecklenburg-Vorpommern das Tempo hoch halten. Für diese Woche sind landesweit mehr als 2000 Impftermine für diese Berufsgruppe reserviert, wie eine Umfrage der Deutschen Presse-Agentur ergab. Allein in Schwerin sollen ...

