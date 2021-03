Regierung : Überbrückungshilfe für MV-Werften: 44-Millionen-Kredit

Die finanziell angeschlagenen MV Werften können für den Weiterbau des für den asiatischen Markt bestimmten Kreuzfahrtschiffes Global 1 auf weitere Hilfe vom Land hoffen.

Rostock | Wie Wirtschaftsminister Harry Glawe (CDU) am Mittwoch in Schwerin mitteilte, erwägt das Land, einen Kredit von bis zu 44 Millionen Euro zu gewähren, um einen Baustopp zu verhindern. Als Sicherheiten sollen Werft-Grundstücke in Wismar, Rostock und Stralsund dienen. Dem Landtag solle zu seiner Sondersitzung am Donnerstag ein entsprechender Antrag zur...

