Bildung : Überdurchschnittlicher Zuwachs an Privatschulen

Der Run auf die Privatschulen hält auch in Mecklenburg-Vorpommern an. Den Prognosen des Bildungsministeriums zufolge werden zum Schulstart am 12. August rund 18 000 Schüler an den 79 privaten allgemein bildenden Schulen im Land erwartet. Der prognostizierte Zuwachs liegt mit etwa 2 Prozent drei Mal so hoch wie der an den 483 öffentlichen Schulen mit 133 600 Schülern. Der Anteil der an Privatschulen unterrichten Kinder und Jugendlichen beträgt inzwischen fast 12 Prozent und liegt damit deutlich über dem Bundesdurchschnitt.

von dpa

07. August 2019, 13:44 Uhr

Den Grund für den wachsenden Zuspruch für Schulen in freier Trägerschaft sieht die Bildungsexpertin und Vorsitzende der Linksfraktion im Landtag, Simone Oldenburg, vor allem im Zustand der staatlichen Schulen. Unterrichtsausfall, Stillbeschäftigung und Lehrermangel sorgten für Frustration und Mehrarbeit bei Pädagogen und ließen Eltern das Vertrauen in das öffentliche Schulsystem verlieren.