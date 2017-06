Kriminalität : Überfall auf drei Jungen: Polizei nimmt 18-Jährigen fest

vergrößern 1 von 1 Foto: Jens Büttner 1 von 1

Ein 18-Jähriger hat am Güstrower Bahnhof (Kreis Rostock) drei Jungen zwischen 13 und 14 Jahren bedroht und einen von ihnen verletzt. Der Tatverdächtige habe die Jungen am Samstag aufgefordert, ihr Bargeld auszuhändigen, teilte die Polizei am Sonntag mit. Als diese sich weigerten, schlug er einem der Jungen mit der Faust gegen den Kopf. Aus Angst vor weiteren Schlägen händigte der 14-Jährige sein Bargeld aus. Der Täter ergriff daraufhin zu Fuß die Flucht. Aufgrund einer genauen Personenbeschreibung konnte er jedoch wenig später unweit des Tatortes von der Polizei vorläufig festgenommen werden.

Polizeimeldung

von dpa

erstellt am 18.Jun.2017 | 09:02 Uhr