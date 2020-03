Kriminalität : Überfall in Praxis war ausgedacht: 25-Jährige unter Verdacht

Der angebliche Messer-Überfall eines 30-jährigen Mannes auf eine Mitarbeiterin in einer Güstrower Arztpraxis am Montag war erfunden. Wie eine Polizeisprecherin am Dienstag erklärte, hat das die 25-jährige Angestellte inzwischen zugegeben. Zuvor hatten Ermittler den 30-Jährigen, der am Montag nach der Schilderung gefasst worden war, befragt. Dieser gab an, dass er in einem Zug von Hamburg nach Rostock gefahren und gar nicht in Güstrow gewesen war. Das habe durch Auswertung von Videoaufnahmen belegt werden können.

von dpa

17. März 2020, 17:13 Uhr

Damit sei die 25-Jährige selbst unter Verdacht geraten. In der Arztpraxis waren mehrere hundert Euro Bargeld und Medikamente verschwunden. Gegen die Frau werde nun unter anderem wegen falscher Verdächtigung ermittelt.