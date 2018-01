Kriminalität : Überfallserie auf ältere Frauen in Stralsund

Nach einer Serie von Überfällen auf ältere Frauen fahndet die Polizei in Stralsund nach dem Täter. Alle Fälle geschahen innerhalb einer Woche in der Altstadt, wie eine Polizeisprecherin am Dienstag sagte. Gestohlen worden seien Handtaschen, Geldbörsen und eine Einkaufstasche mit persönlichen Dingen. Die letzten beiden Raubüberfälle seien am Montag gemeldet worden. Insgesamt habe der Täter bisher mehr als 1000 Euro Bargeld und für die Opfer wertvolle Dokumente erbeutet. In drei Fällen hätten sich die Überfallenen, die sich jeweils wehrten, bei Stürzen verletzt.