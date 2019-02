Notfälle : Überladener Holz-Laster auf Autobahn 20 gestoppt

von dpa

19. Februar 2019, 11:39 Uhr

Die Polizei hat einen überladenen und beschädigten Lastwagen auf der Autobahn 20 aus dem Verkehr gezogen. Der Lkw war mit schweren Holzstämmen auf der Fahrt nach Wismar, als er am Montag bei Altentreptow (Mecklenburgische Seenplatte) kontrolliert wurde, wie die Polizei am Dienstag in Neubrandenburg mitteilte. Die Beamten stellten zunächst eine deutliche Überladung um etwa fünf Tonnen fest. Danach fanden die Polizisten zudem drei gebrochene Radbolzen, lose seitliche Befestigungen sowie mehrere Brüche am Fahrzeugrahmen. Die Beamten untersagten eine Weiterfahrt und ordneten eine Umladung der Kieferstämme auf ein anderes Fahrzeug an. Der Fahrer müsse mit einem Bußgeld in Höhe von mehreren hundert Euro rechnen.