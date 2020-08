Schulen : Übervolle Schulbusse: Linke schlägt Einsatz von Taxis vor

Nach anhaltender Kritik von Eltern und Lehrern an vollen Schulbussen und Gedränge an den Haltestellen in Corona-Zeiten hat die Linke im Landtag den Einsatz von Taxis vorgeschlagen. «Es ist klar, dass sich die Zahl der Schulbusse nicht einmal so eben verdoppeln lässt, um die Abstandsregelungen auch auf dem Schulweg einzuhalten», sagte die Vorsitzende der Oppositionsfraktion, Simone Oldenburg, am Montag. Auch die Zahl der Busfahrer sei begrenzt. Ihre Idee: «Taxiunternehmen, die in der Corona-Krise erhebliche Umsatzeinbußen haben, könnten ohne weiteres für die reguläre Schülerbeförderung gerade auf dem Lande eingesetzt werden.»

von dpa

17. August 2020, 11:58 Uhr