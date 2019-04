Auto : Umbruch in der Autobranche: Neue Chancen für Zulieferer

von dpa

05. April 2019, 11:21 Uhr

Der globale Umbruch in der Autobranche birgt laut Wirtschaftsstaatssekretär Stefan Rudolph die Chance auf neue Geschäftsfelder für Zulieferer aus dem Nordosten. Mobilität und Umweltfreundlichkeit werden immer wichtiger, sagte er bei der Eröffnung der Messe «Autotrend» in Rostock am Freitag. Neben mehr als 600 ausgestellten Fahrzeugen gebe es erstmals auch ein «EcoForum», in dem alternative Antriebe vorgestellt werden, teilte das Ministerium mit. Den Angaben zufolge gibt es etwa 100 Zuliefererfirmen im Nordosten. Rund 30 von ihnen seien spezialisiert auf Autoteile und produzieren etwa Klima- und Heizanlagen, Sicherheitstechnik wie Airbags oder Informationssysteme. Landesweit seien rund 5000 Menschen bei ihnen beschäftigt und erwirtschaften einen Jahresumsatz von 1,5 Milliarden Euro, hieß es.