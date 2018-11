Schiffbau : Umfangreiche Kaisanierung bei MV Werften in Wismar

Bei den MV Werften in Wismar hat am Montag die Sanierung des Ausrüstungskais begonnen. Die Arbeiten des in den 1960er-Jahren gebauten und in den 1990er-Jahren sanierten Kais seien notwendig, um die Anlagen und die Infrastruktur auf die Ausrüstung der Schiffe der Global Class vorzubereiten, teilte das Unternehmen in Wismar mit. Die Kaisanierung im Rahmen eines 100-Millionen-Euro-Investitionsprogramms in Wismar soll im ersten Halbjahr 2020 abgeschlossen sein. Mit 342 Metern Länge, 46 Metern Breite und 74 Metern Höhe werden die Global-Class-Schiffe den Angaben zufolge die weltgrößten Kreuzfahrtschiffe sein.

von dpa

12. November 2018, 12:30 Uhr

Die Kaikonstruktion werde eine Länge von 450 Metern aufweisen und in 16 Blöcke mit Tiefgründung und Betonüberbau aufgeteilt sein. Ab Mai kommenden Jahres werde ein neuer, bereits im Bau befindlicher Kran installiert. Er werde 123 Meter hoch werden und eine Tragfähigkeit von 75 Tonnen haben. Das gesamte Investitionsprogramm von MV Werften an seinen drei Standorten Wismar, Warnemünde und Stralsund habe einen Umfang von 250 Millionen Euro.