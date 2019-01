Agrar : Umfassend und facettenreich wie nie

Mecklenburg-Vorpommern präsentiert sich so umfassend und facettenreich wie nie auf der Internationalen Grünen Woche in Berlin. Erstmals sind nach Angaben des Landwirtschaftsministeriums alle sechs Landkreise mit insgesamt 70 Ausstellern auf der weltgrößten Ausstellung der Land- und Ernährungswirtschaft vertreten. Am Freitag eröffnete Minister Till Backhaus (SPD) die Länderhalle.

18. Januar 2019, 10:15 Uhr

Mecklenburg-Vorpommern beteiligt sich seit 28 Jahren an der Messe, seit 20 Jahren mit einer eigenen Halle. Die Teilnahme aller Kreise - in diesem Jahr stieß der Landkreis Rostock hinzu - zeige den Stellenwert der Grünen Woche für Mecklenburg-Vorpommern, sagte der Minister. «Die Kreise haben das Marketingpotenzial der Messe erkannt.» Im Land sind fast 15 000 Menschen in Betrieben der Ernährungswirtschaft mit mehr als 50 Mitarbeitern beschäftigt.