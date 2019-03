Kriminalität : Umgekippter Anhänger blockiert Inselzufahrt

Ein umgekippter Silage-Anhänger hat am Sonntag eine der zwei Zufahrten zur Insel Usedom zwei Stunden lang blockiert. Der Anhänger kippte unmittelbar an der Peenebrücke in Wolgast auf der Bundesstraße 111 um, wie die Polizei mitteilte. Grund sei offenbar zu schnelles Fahren des 20 Jahre alten Traktorfahrers gewesen.

von dpa

03. März 2019, 16:20 Uhr

An einer roten Ampel habe er beim Bremsen die Kontrolle über sein Gespann mit zwei voll beladenen Anhängern verloren. Der Traktor wurde laut Polizei um 180 Grad gedreht und der Anhänger dahinter kippte auf die Seite. Die Ladung ergoss sich über die Fahrbahn. Der Eigentümer sei dann mit einem zweiten Traktor und einem Radlader gekommen, habe den umgekippten Anhänger wieder auf die Räder gestellt und die Ladung aufgenommen. Verletzt worden sei niemand. An Traktor und Anhängern entstand 5000 Euro Schaden.

Die Insel Usedom hat zwei Straßenverbindungen zum Festland. Eine führt im Norden über Wolgast, die andere im Süden über Anklam.