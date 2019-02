Urteile : Umlandstreit: Bebauungspläne bleiben vorerst in Kraft

Im so genannten Umlandstreit zwischen Rostock und einigen Umlandgemeinden bleiben deren Bebauungspläne vorerst bestehen. Das Oberverwaltungsgericht (OVG) in Greifswald lehnte Eilanträge der Hansestadt ab, teilte das Gericht am Mittwoch mit. Mit ihnen wollte Rostock erreichen, dass Pläne der Gemeinden Nienhagen und Rövershagen (beide Landkreis Rostock) für neue Wohngebiete außer Vollzug gesetzt werden.

von dpa

13. Februar 2019, 12:50 Uhr

Vor Gericht hatte die Stadt laut OVG argumentiert, dass mit den Wohngebieten gezielt Zuzügler und Hansestädter angesprochen würden, die sich dann zwar nicht in Rostock niederlassen, aber die Infrastruktur der angrenzenden Großstadt nutzen würden. Dieser Begründung folgte das OVG nicht. Es würden allenfalls geringfügige Nachteile für Rostock eintreten, hieß es vom OVG. Hintergrund des Streits ist die Forderung Rostocks von seinen Umlandgemeinden, sich an den Kosten der städtischen Infrastruktur wie Theatern oder Schwimmbädern zu beteiligen, da diese auch von den Bewohnern des Speckgürtels genutzt werden.