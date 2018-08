Konjunktur : Umsatzsteuer bringt mehr als eine Milliarde Euro

von dpa

24. August 2018, 11:00 Uhr

Die Umsatzsteuer, umgangssprachlich auch Mehrwertsteuer genannt, spült Milliardenbeträge in die Staatskasse. In Mecklenburg-Vorpommern leisteten die Unternehmen allein im Jahr 2016 Umsatzsteuer-Vorauszahlungen in Höhe von 1,5 Milliarden Euro, wie das Statistische Landesamt am Freitag in Schwerin mitteilte. Dies seien 5,2 Prozent mehr als im Jahr davor gewesen. Die Firmen hatten dazu Umsätze von 43,8 Milliarden Euro beim Finanzamt angemeldet. Die größten Umsatzanteile entfielen auf den Handel mit 10 Milliarden Euro und das Verarbeitende Gewerbe mit 8,6 Milliarden Euro. Die Umsatzsteuer trägt letztlich der Verbraucher. Dieser ist, im Unterschied zu Unternehmen, nicht zum Abzug der Vorsteuer berechtigt.