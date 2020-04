Weiterbildung : Umschichtung: Mehr Geld für berufliche Weiterbildung

Für die berufliche Weiterbildung von Beschäftigten in Mecklenburg-Vorpommern soll es mehr Geld vom Land geben. Die Regierung will die Lohnersatz-Summe von bislang 62 800 Euro auf 94 800 Euro im Jahr aufstocken, teilte das Bildungsministerium am Dienstag in Schwerin mit. Mit dem Geld wird Arbeitgebern der Lohn oder das Gehalt von Mitarbeitern ersetzt, die eine mehrtägige Weiterbildung belegen.

von dpa

21. April 2020, 17:18 Uhr

Im Gegenzug soll der Topf für die politische und ehrenamtsbezogene Weiterbildung von bislang 125 600 Euro auf ebenfalls 94 200 Euro sinken, wie ein Sprecher des Bildungsministeriums auf Anfrage der Deutschen Presse-Agentur erläuterte. Dieser Topf sei in der Vergangenheit nicht leer geworden, während jener für die berufliche Weiterbildung häufig bereits erschöpft gewesen sei, ehe alle Interessenten befriedigt werden konnten.

Die Landesregierung will für die Umschichtung das Bildungsfreistellungsgesetz ändern. Dabei soll auch die Mindestdauer der Weiterbildung von drei auf zwei Tage verkürzt werden. Außerdem sollen Beschäftigte ihren jährlichen Anspruch von fünf Tagen Bildungsurlaub über zwei Jahre ansparen können, so dass dann alle zwei Jahre auch eine zehntägige Maßnahme belegt werden kann.

«Es werden künftig mehr Beschäftigte an Bildungsmaßnahmen teilnehmen können», zeigte sich Bildungsministerin Bettina Martin (SPD) überzeugt. Die geplante Gesetzesänderung soll jetzt in die öffentliche Anhörung gegeben und nach Plänen der Landesregierung bis zum Jahresbeginn 2021 in Kraft treten.