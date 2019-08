Landtag : Umstritten: Schüler können jetzt der AfD Lehrer melden

Lehrer-Pranger oder Ventil für Schüler, die sich in der Schule nicht trauen, ihre politische Meinung zu sagen? Das AfD-Meldeportal «Neutrale Schule» ist schon beim Start in MV heftig umstritten - bis hin zur Rücktrittsforderung an den Chef des Bildungsausschusses.

von dpa

26. August 2019, 15:54 Uhr

Die umstrittene Meldeplattform der AfD für Verletzungen der politischen Neutralität an Schulen gibt es seit Montag auch in Mecklenburg-Vorpommern. Schüler, Eltern und Lehrer könnten die AfD informieren, wenn sie das Gebot der Ausgewogenheit an ihrer Schule verletzt sehen, sagte der Landesvorsitzende Leif-Erik Holm in Schwerin. Hinweise würden vertraulich behandelt. AfD-Politiker suchten anschließend das Gespräch mit der Schule. Es werde keine Veröffentlichung von Vorfällen geben, versicherte er. Es handele sich nicht um einen Pranger. Auf der Internetseite des Meldeportals begründet die AfD ihr Portal damit, dass an Schulen versucht werde, Stimmung gegen die AfD und konservativ denkende Bürger zu schüren.

Die Wogen schlugen sofort hoch: «Aus den Erfahrungen anderer Bundesländer wissen wir, dass ein solcher Lehrer-Pranger den Frieden an den Schulen erheblich gefährdet», erklärte Bildungsministerin Bettina Martin (SPD). Schüler und Eltern würden zum Denunziantentum gegen ihre Lehrer angestachelt. Dies sei schlecht für die Schulen, verunsichere die Lehrkräfte und sei eine schlechte Lehre für Kinder und Jugendliche. Es gebe in Mecklenburg-Vorpommern bewährte Beschwerdewege bei möglichen Verstößen gegen das Neutralitätsgebot in den Schulen. Auch die Linke warf der AfD vor, zu Denunziantentum aufzurufen. Die Landesvorsitzende der Lehrergewerkschaft GEW, Annett Lindner, sagte: «Die Meldeplattformen der AfD halten bundesweit die GEW, viele Ministerinnen und Minister und Medien für den Versuch, Lehrkräfte einzuschüchtern.»

Die SPD im Landtag forderte den Rücktritt des Vorsitzenden des Bildungsausschusses. Dieses Amt wird von dem AfD-Politiker Jörg Kröger ausgeübt. Der Vorsitzende der SPD-Landtagsfraktion, Thomas Krüger, nannte das Meldeportal ein «Lehrer-Petz-Portal» und einen «Internetpranger», der allein dazu diene, missliebige Schulen und Lehrer zu denunzieren. «Das erinnert fatal an die Methoden von Nazis und Stasi.» In diesem Zusammenhang finde er es unerträglich, dass der Bildungsausschuss des Landtages von einem Mitglied der AfD-Fraktion geführt wird. «Jörg Kröger hatte bereits im vergangenen Jahr diese Hetzportale verteidigt. Ich fordere ihn dazu auf, von seinem Amt zurückzutreten», sagte Krüger. Die Fraktionsvorsitzende der Linken, Simone Oldenburg, schloss sich dieser Forderung an.

AfD-Meldeportale dieser Art gibt es seit einigen Monaten in mehreren Bundesländern, so in Hamburg, Bremen, Berlin und Brandenburg. Holm sagte, dort gingen immer wieder Hinweise ein. Zahlen nannte er nicht. Zu Fällen, in denen das Neutralitätsgebot der Schule verletzt worden sei, gehöre das Auftreten eines Lehrers in einem T-Shirt mit der Aufschrift «Fuck AfD». In Hamburg musste eine Schule einen Offenen Brief von Lehrern an die AfD von ihrer Internetseite nehmen, in dem diese das Melde-Portal kritisiert hatten.

Auch in Mecklenburg-Vorpommern gebe es Fälle von Neutralitätsverletzungen, sagte der AfD-Landtagsabgeordnete Christoph Grimm. Als Beispiel nannte er eine Ausstellung über die AfD an der Freien Schule Güstrow, die sich einseitig negativ allein mit dieser Partei auseinandergesetzt habe. Auch Auftritte der Satirefigur «Storch Heinar» an Schulen sieht die AfD kritisch. «Storch Heinar», der sich gegen Rechtsextremismus richtet, sei eine Schöpfung der Jusos, sagte Grimm. «Das ist parteipolitisch eindeutig besetzt.»

Schule hat politisch neutral zu sein, betonte Ministerin Martin. «Neutralität heißt aber nicht, dass in der Schule nicht über Politik diskutiert werden darf.» Lehrer haben nach ihren Worten die Aufgabe, Kinder und Jugendliche zu mündigen Bürgern zu erziehen, die in der Lage sind, sich eine eigene Meinung zu bilden.

Was in der Gesellschaft kontrovers diskutiert wird, soll auch in der Schule kontrovers erörtert werden. «Dazu gehört auch, öffentliche Äußerungen einzelner Personen oder Gruppierungen, die beispielsweise politisch oder religiös motivierte Hetze, Aufrufe zur Gewalt oder bewusste Falschmeldungen beinhalten, im Unterricht kritisch zu reflektieren.» Lehrer müssen dabei den Beutelsbacher Konsens beachten, der besagt, dass Schüler nicht indoktriniert werden dürfen.