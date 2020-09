Atom : Umweltminister Backhaus informiert über Atomendlager-Suche

Die Bundesgesellschaft für Endlagerung stellt heute in Berlin einen Bericht mit Regionen vor, die nach geologischen Kriterien für ein Atommüll-Endlager grundsätzlich in Frage kommen könnten. Im Anschluss daran nimmt Mecklenburg-Vorpommerns Umweltminister Till Backhaus (SPD) in Schwerin dazu Stellung. Noch ist nicht öffentlich bekannt, ob Gebiete in Mecklenburg-Vorpommern in dem Bericht als grundsätzlich geeignet genannt werden.

von dpa

28. September 2020, 01:25 Uhr