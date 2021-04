Natur : Umweltminister besorgt über Wasserstände im Bundesland

Umweltminister Till Backhaus (SPD) hat sich über die Wasserbestände in Mecklenburg-Vorpommern besorgt gezeigt.

Schwerin | „Angesichts der trockenen Sommer müssen wir, wie schon in den letzten Jahren begonnen, starke Anstrengungen unternehmen, das Wasser im Land und sauber zu halten“, sagte Backhaus in einer am Donnerstag in Schwerin veröffentlichten Mitteilung. Die Niederschlagsmenge in den Wintermonaten habe nicht das Defizit der vergangenen drei Dürrejahre ausgleichen ...

