Kriminalität : Unbekannte attackieren Männer mit Messer und flüchten

von dpa

18. Juni 2018, 07:35 Uhr

Unbekannte haben zwei Männer im Alter von 24 und 29 Jahren in Hagenow (Kreis Ludwigslust-Parchim) angegriffen und dabei auch mit einem Messer verletzt. Eines der Opfer wurde an der Schulter, das andere an der Brust verletzt. Das teilte die Polizei in Rostock am Montagmorgen mit. Nach der Tat flüchteten die drei Angreifer. Zuvor war es zwischen ihnen und den beiden Männern am Sonntagabend zum Wortwechsel gekommen. Der konkrete Grund für die Attacke war zunächst unklar.