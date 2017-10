Kriminalität : Unbekannte berauben Jugendliche in Rostock

von dpa

erstellt am 28.Okt.2017 | 09:59 Uhr

Ein 16- und ein 18-Jähriger sind eigenen Angaben zufolge in der Rostocker Innenstadt beraubt worden. Ein Unbekannter habe dem 16-Jährigen demnach am späten Freitagabend Reizgas ins Gesicht gesprüht und die Jacke vom Leib gerissen, wie die Polizei mitteilte. In der Jacke waren Bargeld und der Ausweis des Jugendlichen. Ein weiterer Unbekannter soll den 18-Jährigen mit einer abgebrochenen Glasflasche angegriffen und an der Hand verletzt haben. Die Polizei sucht nun nach den Tätern.

