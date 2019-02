Kriminalität : Unbekannte beschädigen Bagger für EUGAL-Gasleitung

Unbekannte haben auf einer Baustelle der neuen Erdgasleitung in Vorpommern mehrere Bagger beschädigt. Wie die Polizei am Dienstag in Anklam mitteilte, sind nach bisherigem Ermittlungsstand nahe Ferdinandshof (Vorpommern-Greifswald) bei vier Baggern unter anderem Fahrerscheiben eingeschlagen worden. Die Taten sollen in der Nacht zu Dienstag passiert sein, der Schaden wird auf rund 12 000 Euro geschätzt. Einige Bagger seien nicht arbeitsfähig.

von dpa

19. Februar 2019, 16:22 Uhr

Die Baustelle gehört zur Europäischen Gas-Anbindungsleitung (EUGAL), die Gas aus Lubmin - wo bisher die Rohrleitung Nordstream 1 aus Russland anlandet - künftig auch in Europa weiterverteilen soll. Über den Hintergrund der Tat war zunächst nichts bekannt.