Verkehr : Unbekannte beschädigen Bahnstrecke

von dpa

13. August 2018, 13:52 Uhr

Unbekannte Täter haben bei Strohkirchen (Landkreis Ludwigslust-Parchim) eine Bahnanlage beschädigt, wodurch es zu Störungen im Zugverkehr gekommen ist. Die Täter hatten am Sonntag ein Kabel, das für die Sicherung der automatischen Fahr- und Bremssteuerung zuständig ist, auf die Gleise gelegt, teilte die Bundespolizei am Montag mit. Durch den Zugverkehr sei das Kabel dann an mehreren Stellen beschädigt worden, weshalb der Streckenabschnitt kurzzeitig gesperrt werden musste. Drei Züge hatten in der Folge einige Minuten Verspätung. Hinweise auf die Täter gibt nach Angaben der Polizei derzeit nicht.