Kriminalität : Unbekannte beschmieren 18 „Stolpersteine“ auf Rügen

Unbekannte haben in zwei Orten auf der Insel Rügen sogenannte Stolpersteine beschmiert, die an Opfer des Naziregimes erinnern.

Sassnitz | Wie die Polizei am Montag mitteilte, wurden 15 Steine in Sassnitz und drei in Garz auf Rügen mit brauner und schwarzer Farbe beschmiert. Der für politische Straftaten zuständige Staatsschutz habe die Ermittlungen wegen des Verdachts der Volksverhetzung und Sachbeschädigung übernommen. Die Polizei vermutet einen Zusammenhang. Als Tatzeitraum gilt Sonnt...

