Kriminalität : Unbekannte greifen Mann in S-Bahn mit Pfefferspray an

Drei unbekannte Männer haben in der Nacht zu Samstag einen 26 Jahre alten Mann in der S-Bahn von Rostock nach Warnemünde mit Pfefferspray angegriffen. Dem jungen Mann sei der Reizstoff ins Gesicht gesprüht worden, teilte die Bundespolizei am Samstag mit. Anschließend sei ihm gegen sein linkes Bein getreten worden. Der 26-Jährige flüchtete am nächsten Haltepunkt aus der Bahn, um sich vor weiteren Angriffen zu retten. Dort verständigte er einen Rettungswagen, der ihn ins Krankenhaus brachte.