Kriminalität : Unbekannte hissen Reichskriegsflagge mit Hakenkreuz

Mutmaßlich Rechtsradikale haben vor dem Gemeindeamt in Burg Stargard im Kreis Mecklenburgische Seenplatte eine Reichskriegsflagge mit Hakenkreuz gehisst. Die Tat muss sich nach Angaben der Polizei in der Nacht zum Ostersonntag ereignet haben. Mitarbeiter des Amtes Stargarder Land hätten die Flagge am Vormittag entdeckt und die Polizei gerufen, die die verbotene Flagge aus der Zeit der Nationalsozialisten eingeholt und sichergestellt habe. Die eigentlich an einem Mast vor dem Amt wehende Deutschlandfahne hätten die Unbekannten mitgenommen. Die Staatsschutzabteilung der Kriminalpolizeiinspektion Neubrandenburg ermittelt nun wegen Diebstahls und des Verwendens von Kennzeichen verfassungswidriger Organisationen.

von dpa

21. April 2019, 16:23 Uhr

Schon am Karsamstag hatte die Polizei Anzeigen gegen 19 Rechtsradikale erstattet, die während einer Floßfahrt auf dem See Woblitz nahe Below den Angaben zufolge immer wieder «Sieg Heil» gerufen und eine Hakenkreuzfahne mitgeführt hatten.