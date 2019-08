Notfälle : Unbekannte kippen Buttersäure am Greifswalder Marktplatz aus

von dpa

31. August 2019, 13:54 Uhr

Unbekannte haben nach Polizeiangaben Buttersäure am Greifswalder Marktplatz ausgekippt und damit einen Einsatz der Feuerwehr ausgelöst. Geringe Mengen der übel riechenden Flüssigkeit seien am Samstag im Eingangsbereich eines Spirituosengeschäfts gefunden worden, teilte ein Sprecher der Feuerwehr mit. Zehn Einsatzkräfte waren damit beschäftigt, die Säure zu entfernen. Verletzt wurde niemand. In größeren Mengen hat Butansäure, auch «Buttersäure» genannt, eine ätzende Wirkung und kann Augen sowie Atemwege reizen.