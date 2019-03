Brände : Unbekannte legen erneut Feuer auf Insel Usedom

Die Polizei fahndet im Norden der Insel Usedom nach Brandstiftern. Wie ein Polizeisprecher am Donnerstag in Anklam erklärte, legten Unbekannte innerhalb weniger Tage zwei Feuer. Ein Zusammenhang werde geprüft. Nach bisherigen Ermittlungen entzündeten die Täter am Mittwoch auf einer Terrasse eines Ferienbungalows im Ostseebad Trassenheide (Vorpommern-Greifswald) ein Feuer, so dass das innen modernisierte Ferienhaus aus DDR-Zeiten abbrannte.

von dpa

14. März 2019, 08:38 Uhr

Verletzt wurde niemand. Die Flammen beschädigten einen weiteren Bungalow. Der Schaden wurde auf knapp 10 000 Euro geschätzt. Anfang März hatten Unbekannte in Krummin am Achterwasser Feuer an einem Schuppen gelegt. Die Flammen erfassten ein Auto.

In der Vergangenheit hatte es im Norden Usedoms immer wieder kriminelle Vorfälle wie zerstochene Reifen und beschmierte Häuser gegeben. Als Motiv dahinter war Streit um Immobilien und Projekte vermutet worden. Die Taten konnten bisher nicht aufgeklärt werden.