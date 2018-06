Kriminalität : Unbekannte sprengen Geldautomaten

Unbekannte haben in der Nacht zu Sonntag einen Geldautomaten gesprengt und rund 100 000 Euro erbeutet. Die Diebe brachen einen Automaten in der Schweriner Weststadt auf, wie die Polizei mitteilte. Sie hätten Gas eingeleitet, um den Automaten in der Selbstbedienungsfiliale aufzusprengen. Das Gerät sei komplett zerstört, vier der fünf Geldkassetten fehlten.

von dpa

24. Juni 2018, 10:53 Uhr

Die Beamten vermuten, dass die Diebe mit einem Motorrad in südlicher Richtung flohen. Von den Tätern fehle bislang jede Spur, die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen.