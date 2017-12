Kriminalität : Unbekannte sprengen Zigarettenautomat: 10 000 Euro Schaden

von dpa

erstellt am 28.Dez.2017 | 08:12 Uhr

Ein Zigarettenautomat ist in Schönberg im Landkreis Nordwestmecklenburg von bislang unbekannten Tätern gesprengt worden. «Der Sachschaden wird auf rund 10 000 Euro geschätzt», sagte ein Sprecher der Polizei am Donnerstag. Aufgrund der am Tatort gesicherten Spuren geht die Polizei davon aus, dass die Täter Pyrotechnik verwendeten. Ein Passant wurde am frühen Donnerstagmorgen durch einen lauten Knall auf den gesprengten Automaten aufmerksam und alarmierte die Polizei. Laut Polizei wurden in den vergangenen Tagen in mehreren Fällen in Mecklenburg-Vorpommern Zigarettenautomaten gesprengt, unter anderem in Rostock.