von dpa

14. Juni 2018, 07:15 Uhr

Unbekannte Täter haben in Boizenburg (Landkreis Ludwigslust-Parchim) ein Auto in Brand gesetzt. Zeugen fiel das brennende Fahrzeug in der Nacht zu Donnerstag auf, wie die Polizei mitteilte. Sie riefen sofort die Feuerwehr, die den Brand schnell löschen konnte. Es entstand ein Schaden von mehreren zehntausend Euro. Die Kriminalpolizei ermittelt wegen Brandstiftung.