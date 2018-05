Kriminalität : Unbekannte stecken Hochsitze in Wald bei Zislow in Brand

von dpa

02. Mai 2018, 08:32 Uhr

Unbekannte haben in einem Waldstück bei Zislow (Kreis Mecklenburgische Seenplatte) mindestens zwei Hochsitze von Jägern in Brand gesteckt. Beide Konstruktionen im Wert von mehreren Tausend Euro wurden in der Nacht zum 1. Mai zerstört, wie ein Polizeisprecher am Mittwoch in Neubrandenburg sagte. Die Feuerwehr musste ausrücken, um ein Übergreifen der Flammen auf den teils trockenen Wald zu verhindern. Der Hintergrund solcher Brandstiftungen sei noch unklar, hieß es. Zu der Jagdgemeinschaft in der Region gehört auch der letzte DDR-Innenminister Peter Michael Diestel (CDU), der in Potsdam und auch in Zislow lebt und eine Anwaltskanzlei betreibt.