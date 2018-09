Brände : Unbekannte stecken Strohmiete in Brand: 24 000 Euro Schaden

Unbekannte haben am Mittwochabend eine größere Strohmiete in Langenhanshagen (Kreis Vorpommern-Rügen) in Brand gesetzt. Die etwa 800 viereckigen Ballen, die im Freien aufgestapelt waren, konnten von insgesamt sieben Feuerwehren nicht mehr gelöscht werden, wie ein Polizeisprecher am Donnerstag in Neubrandenburg sagte. Die Einsatzkräfte verhinderten aber, dass der Brand auf eine weitere Strohmiete und eine Lagerhalle des Agrarbetriebes übergriff. Der Schaden wurde auf rund 24 000 Euro geschätzt. Verletzt wurde niemand.

von dpa

13. September 2018, 07:36 Uhr

Die Polizei ermittelt wegen Verdachts der vorsätzlichen Brandstiftung. Wegen des trockenen Sommers beklagen Landwirte seit Wochen ein zu knappes Futter- und Stroh-Angebot.